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10 milyon barıştı! İmarda başvuru rekoru

10 milyon barıştı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı için 10 milyon 250 bin vatandaşıın başvurduğunu açıkladı. tarafından Başakşehir- Kayabaşı'nda gerçekleştirilen 4 bin 467 sosyal konut projesi kapsamında, konut alma hakkı için düzenlenen kura çekimine katılan Kurum, 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bugüne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamladık. 18 bin 52 hak sahibini belirledik. Çıkmayan üzümesin yeni projeler yolda" dedi.

HEYECANLA BEKLEDİLER
Başakşehir-Kayabaşı'ndaki 2+1 2 bin 338 konutun hak sahibi çekilişle belirlendi. Bugün de 3+1 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.

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