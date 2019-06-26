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  • 27.06.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:06

Ziraat sı, Vakıfbank, konut kredi başvuru şartları! 27 Haziran ve oranları!

27 Haziran ve oranları! Ziraat sı, Vakıfbank, konut kredisi başvuru şartları! : "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır. " faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."

Kirada oturan ve ev almak isteyen milyonlarca vatandaşı sevindiren haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Konut almak isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bunu erteleyenlerin maliyetlerini düşürecek bu krediyi veren bankalar Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank oldu.
Bankalar, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranları 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak açıklanmıştır." Örnek vermek gerekirse, Ziraat Bankası, 10 yıla varan vade seçeneğiyle 100.000 TL'ye kadar yüzde 1.55, 500.000 TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 1.65 faizle kredi kullandırmaktadır. Peki konut kredisi başvuru belgeleri ve faiz oranları nedir?

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