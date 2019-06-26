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  • 26.06.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 13:16

Haziran TEFE ve Temmuz 2019 kira artış oranı açıklandı mı? nasıl yapılır?

rakamları için geri sayım başladı. Haziran 2019 enflasyon rakamları içinde yer edinen 12 aylık ortalaması bununla birlikte Temmuz ayı kira artış oranı olarak kullanılacak. Söz mevzusu rakamlar 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü tarafından saat 10:00 itibari ile ilan edilecek ve takvim.com.tr sitemiz üzerinden anı anına açıklanacaktır. 2019 senesinde yapılan yasal değişim ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Bu bağlamda kiracılara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu ve yüksek enflasyon rakamları altında ezilmesinin önüne geçilmesi sağlandı.

TÜİK TEFE TÜFE Haziran 2019 enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, Haziran enflasyon rakamları ve Temmuz kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Açıklanan Haziran 2019 kira zam oranı ev sahiplerinin kiraya yapabileceği maksimum zam oranı olarak uygulanmakta olup ev sahibi ile kiracı bu oranın altında bir rakama anlaşma hakkına da sahiptir. Burada önemli olan kira sözleşmesi ile belirlenen rakam varsa bu rakamın uygulanacağı, bu rakam yoksa yani kira sözleşmesinde kira artış oranı yani yıllık kira zam oranı belirlenmediyse bu durumda TÜİK 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak bir rakam olarak belirlenmektedir.

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