26 Haziran TOKİ İstanbul konutları çekilişi canlı izle! Ev alma ve ev sahibi olma hayaliyle yaşayan milyonlarca vatandaşın beklediği haber TOKİ'den geldi. TOKİ 50 bin konuttan oluşan İstanbul projesi için kura çekilişleri birazdan başlayacak. TOKİ İstanbul konutları kura çekilişini haberimiz içinde yer alan linkten canlı olarak izleyebilirsiniz. TOKİ İstanbul kuraları canlı yayın çekilişi olarak gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde! Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin İstanbul evi projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi bugün başlayacak. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak.