Memur son dakika Temmuz zammı kaç para olacak? 2019 memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar? Temmuzda memurlar yüzde 5 zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. Zam yüzde 6.94'ü bulursa, en düşük maaş 3 bin 755 liraya çıkacak. Memurların aile yardımları da temmuzda yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuklu memur 437,69 lira alabilecek. İşte memur maaşlarına yapılacak olan temmuz zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar... Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 6.94'lük tahmine göre, eş yardımı 298,03, çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 69,83, 6 yaş üstünde 34,92 liraya çıkacak.