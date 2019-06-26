Enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Haziran 2019 enflasyon rakamları içinde yer edinen 12 aylık TÜFE ortalaması bununla birlikte Temmuz ayı kira artış oranı olarak kullanılacak. Söz mevzusu rakamlar 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü TÜİK tarafından saat 10:00 itibari ile ilan edilecek ve takvim.com.tr sitemiz üzerinden anı anına açıklanacaktır. 2019 senesinde yapılan yasal değişim ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Bu bağlamda kiracılara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu ve yüksek enflasyon rakamları altında ezilmesinin önüne geçilmesi sağlandı.