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Fethiye uçuşa geçti

Erken rezervasyonda yüzde 20’lik artış yaşayan Fethiye, bu yıl yabancı sayısında rekor bekliyor. Özellikle İngiliz, Rus ve li akını dikkat çekiyor.

Fethiye uçuşa geçti
Türk turizmindeki canlılık Fethiye'de de kendisini gösterdi. Yıllık 1 milyon 250 bin i ağırlayan bölge, bu yıl erken rezervasyondaki yüzde 20'lik artışla turizmcileri sevindirdi. Fethiye, bu yıl yabancı turist sayısında rekor bekliyor. , , , ve 'nın yanı sıra 'den bölgeye turist beklediklerini söyleyen Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, Fethiye'nin yaklaşık 50 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu, bu yılki turist sayısında ve cirolarda anlamlı artışlar öngördüklerini kaydetti. İngiltere'den 'ya olan direkt uçuşların Fethiye'yi canlandırdığını anlatan Uysal, "İngiltere'den yoğun talep artarak devam edecek. Rus pazarından aldığımız payı da artırmak istiyoruz. Çin Survivor'ının çekimlerini Fethiye'de gerçekleştirdik. Tanıtım Çinli turist sayısını artırdı" dedi.

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