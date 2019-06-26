Evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek ve desteklemek amacıyla üç yıl önce başlatılan çeyiz hesabında üç yılını dolduranlar, mayıs ayından itibaren devlet katkısı ile birlikte evlilik birikimlerini almaya başladı. Bugüne kadar da 23 bine yakın genç hesap açtırdı. Son yapılan düzenlemelerle de çeyiz hesabı cazip hale getirildi ve devlet katkısı yüzde 25'e çıkarıldı. Devlet, gençlerin, evlilik hazırlıkları için oluşturacakları birikime destek olmak amacıyla üç yıl önce çeyiz hesabı uygulamasını başlattı ve çeyiz hesabı açtıranlara katkı yapmaya başladı. Böylece tasarrufların artması da sağlanmış oldu. Peki 2019 çeyiz hesabı nedir, nasıl açılır kimler başvurabilir? Çeyiz hesabı devlet katkısı kaç para, ne zaman ödenecek?