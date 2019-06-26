26 Haziran TOKİ İstanbul Başakşehir, Kayabaşı çekiliş sonuçları isim tam listesi! TOKİ evlerini kazanan ne yapacak? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 67 ilde hayata geçirdiği 50 bin sosyal konut hamlesinin 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara Kuzeykent ile başlayan kuralarında sıra İstanbul'a gelmişti. İstanbul Kayabaşı'nda yer alan 4 bin 467 adet konutun kurası bugün çekildi. Bugün 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, yarın 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yapıldı. Sözleşme imzalama aşamasına geçen hak sahiplerinin, başvuru şartlarını karşıladıklarını belgelemeleri gerekecek. Bunun için İstanbul il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiklerini ve hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 800 TL olduğunu (3+1 konut tipi hariç) kanıtlayan belgeleri idareye sunmaları isteniyor.