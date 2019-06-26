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  • 27.06.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:01

2019 memur farkı ve aile yardımı oranı ne kadar? kaç para olacak?

Temmuz mı kaç para olacak? 2019 memur farkı ve ne kadar? Temmuzda memurlar yüzde 5 zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. Zam yüzde 6.94'ü bulursa, en düşük maaş 3 bin 755 liraya çıkacak. Memurların aile yardımları da temmuzda yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuklu memur 437,69 lira alabilecek. İşte memur maaşlarına yapılacak olan ile ilgili merak edilen tüm detaylar... Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 6.94'lük tahmine göre, eş yardımı 298,03, çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 69,83, 6 yaş üstünde 34,92 liraya çıkacak.

Milyonlarca devlet memuru Temmuz ayında yapılacak olan zammı dört gözle bekliyor. Memurlar için zam ayının yaklaşmasıyla birlikte zam oranı ne kadar olacak diye araştırmalarda başladı. Haberimizde Temmuz zammı için tahminleri vereceğiz. Bu bağlamda Milyonlarca memura yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani memurların en az yüzde 5 zam alması garanti. Enflasyon tahminleri ise farka da işaret ediyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak, temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak. Peki 2019 memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar? İşte detaylar

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