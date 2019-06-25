TOKİ 10 bin lira peşinat ve 305 lira taksitle ev alma başvuru şartları! TOKİ yeni Türkiye geneli konut projeleri listesi yayımladı! TOKİ Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Yeni listede sadece 10 bin lira peşinat ve 376 lira taksitle satılan yeni konut projeleri yer aldı. TOKİ konutları iki yöntem ile satışa sunulmakta olup orta gelir grubu ve üst gelir grubu konutları başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Alt gelir grubu konutlar ise kura yöntemi ile satılır. Ancak elde kalan ucuz alt gelir grubu konutlar için TOKİ dönem dönem açık satış yöntemi ile kurasız olarak satış yapabilmektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Türkiye genelinde farklı illerde çok sayıda konut projesini eş zamanlı olarak yürütüyor. Her konut projesi için kurum önce ihaleye çıkıyor ve konut işini ihaleyi kazanan firmaya veriyor.