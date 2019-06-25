Sağlıkta sigorta hamlesi Tamamlayıcı sağlık sigortasının ilgiyle karşılandığını ifade eden Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ‘Özel sağlık sigortasının güçlü alternatifi olduğunu gösteren tamamlayıcı sigortanın faydaları iyi anlaşıldı’ dedi...

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, hedeflerinin insanları sağlıkta da tam korumaya almak olduğunu belirtti. Tamamlayıcı sağlık ürünüyle sektörü genişlettiklerini ifade eden Sincek, "Katılım prensiplerine uygun Tam Katılım Sağlık Sigortası geçen yıl sağlıkta sunduğumuz ilk ürünümüz oldu. Tüm SGK'lıların yararlanabildiği, istedikleri SGK anlaşmalı özel hastanede hiçbir fark ödemeden muayene olabildiği ve tüm işlemlerini kolayca yaptırabildiği bir ürün" diye konuştu. Sincek, "Sağlık sigortacılığında faizsiz alternatife olan ilgi artarak devam ediyor. Sadece sağlık sigortası ürünlerimizde yılın ilk çeyrek verilerine göre 1 milyon liranın üzerinde prim üretimi gerçekleştirdik. Tam Katılım Sağlık Sigortası'nın faydaları çok iyi anlaşıldı ve ilgi gördü" dedi.



HASTALIĞIN MALİYETİNİ DÜŞÜNMEYE SON

Sincek, ürünün kapsamıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, muayene, laboratuar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemlerini ücretsiz karşılıyor. Ani durumlarda ücretsiz ambulans sağlıyor. Ayrıca özel oda, yemek ve refakatçi gideri de bu teminattan karşılanıyor."