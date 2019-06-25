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  • 25.06.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 13:26

KHK'lı 4/D'li ler Temmuz'da aylık maaş mı alacak mı? ?

Senelerdir süren sıkıntılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen ler sonucunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Yeni statülerine sınav sonucuna bakılırsa geçecek olan taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da belli olmaya başladı. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla ekibe alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati ulaştığında toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. En önemlisi iş güvencesi olacak. 90 gün içinde kadroya geçecek taşeron işçilerin ücret ve toplumsal hakları da belli oldu. Peki ? Detaylar haberimizde

KHK'lı 4/D'li taşeron işçiler! Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. Bu arada işçilerin merakla beklediği enflasyon farkı için de açıklama geldi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor. 2019 yılına girildiğinde düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

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HaberlerEkonomi HaberleriKHK'lı 4/D'li taşeron işçiler Temmuz'da aylık maaş zammı alacak mı? Kadroya geçen taşeron maaşları Temmuz'da artacak mı?
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