Senelerdir süren sıkıntılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonucunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Yeni statülerine sınav sonucuna bakılırsa geçecek olan taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da belli olmaya başladı. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla ekibe alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati ulaştığında toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. En önemlisi iş güvencesi olacak. 90 gün içinde kadroya geçecek taşeron işçilerin ücret ve toplumsal hakları da belli oldu. Peki kadroya geçen taşeron maaşları Temmuz'da artacak mı? Detaylar haberimizde

Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor. 2019 yılına girildiğinde düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.