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  • 26.06.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:04

İşte emekli ve memur ... emekli ve memur zam oranı yüzde kaç?

Emeklilerin ve memurların alacağı mı belirleyecek haziran unun açıklanmasına 9 gün kaldı. Son 5 aylık verilere göre yüzde 4.98 olan enflasyonun, haziran verisiyle yüzde 5.5-6 arasında olacağı hesaplanıyor. yüzde kaç? 2019 memur Temmuz maaşı kaç para olacak? Temmuz ayında memurlara yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı çıkması beklenirken, aile yardımı da artacak. 2 çocukluların aile yardımı 437 lirayı bulacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak 'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

13 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun maaşına yapılacak zam, enflasyon verileriyle direkt ilgili. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir meydana getirilen toplu sözleşme bağlamında belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar benzer biçimde yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil. Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Peki emekli ve memur enflasyon zam oranı yüzde kaç? İşte SSK SGK Bağkur Temmuz emekli ve memur zamlı taban maaşları...

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