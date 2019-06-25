Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.06.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:06

lisans veya ön lisans öğrencileri... 2019 üniversite öğrencisi başvuru şartları!

2019 son dakika üniversite öğrencisi başvuru şartları! .... , üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.. Tatili faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilere müjdeli haber geldi. İŞKUR sosyal çalışma programıyla birlikte üniversite öğrencileri tatilde hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, birçok öğrencinin araştırdığı İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

2019 İŞKUR son dakika üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru tarihleri açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Binlerce öğrenci sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR lisans veya ön lisans öğrencileri... 2019 İŞKUR son dakika üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri