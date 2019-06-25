2019 İŞKUR son dakika üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru tarihleri açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Binlerce öğrenci sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler...