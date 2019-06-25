Almanya'da Federal Meclis'te düzenlenen oylama ile beraber nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi.

Yasa tasarısı kapsamında nitelikli elemanlardan dil bilmeleri talep edilecek ve şartları yerine getirenler altı ay süreyle Almanya'ya kalarak geçimini kendisi sağlayabilecek. Ayrıca meslek eğitimi veya yüksek eğitime uygun herhangi bir iş bulunması durumunda ise oturma izni verilecek ve Almanya'ye yerleştirilebilecek. İşsizlerin özelliklerine göre tam olarak bire bir dağıtılamadığı; uzmanlık alanlarına göre bazı yerlerde açıklar oluşabileceği görülürken, işsizlik oranları da yüzde 4'lere kadar geriledi. Peki Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?