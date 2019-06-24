Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.06.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 09:24

SSK Bağkur emekli maaşı oranı hangi ne kadar veriyor? kaç para?

Emeklilere müjdeli haber lardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak alacak. Bankalar tarafınca emekliler için çok sayıda kampanya yürütülüyor. Emeklilere bankalar tarafından promosyonlar verilmektedir. 2019 yılında bu promosyon miktarının arttırılacağı söylenmişti. Bankaların düzenlediği emekliler için kampanyalar 700 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emekli olmak isteyenleri kendi bankasına getiren müşterilerine de 100 ile 125 lira ödeme yapılıyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de sona eriyor. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak.

Ülkemiz genelindeki milyonlarca emekli, kendileri ilgili olan gelişmeleri yakından takip ediyor. Yapılan zam ve ikramiyeler neticesinde emekli maaşlarında artış yaşanırken, gelirler de artıyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor. 3 yıllık dönem kapsamında maaşa göre 300, 375 ve 400 lira promosyon alabilen emekliler, gerçekleşen kampanyalar neticesinde bin liraya kadar gelir sağlayabiliyor. Bankalar da kendilerine emekli müşteri kazandıranlara 100 ila 125 lira arasında bir ödeme gerçekleştiriyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Peki emekli promosyon ikramiyesi kaç para? SSK SGK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı hangi banka ne kadar veriyor?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSSK SGK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı hangi banka ne kadar veriyor? Emekli promosyon ikramiyesi kaç para?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri