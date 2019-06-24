Ülkemiz genelindeki milyonlarca emekli, kendileri ilgili olan gelişmeleri yakından takip ediyor. Yapılan zam ve ikramiyeler neticesinde emekli maaşlarında artış yaşanırken, gelirler de artıyor. Bu doğrultuda, milyonlarca emekliye de promosyon fırsatı oluşuyor. 3 yıllık dönem kapsamında maaşa göre 300, 375 ve 400 lira promosyon alabilen emekliler, gerçekleşen kampanyalar neticesinde bin liraya kadar gelir sağlayabiliyor. Bankalar da kendilerine emekli müşteri kazandıranlara 100 ila 125 lira arasında bir ödeme gerçekleştiriyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Peki emekli promosyon ikramiyesi kaç para? SSK SGK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı hangi banka ne kadar veriyor?