Milyonlarca çalışan anneye müjdeli bir haber geldi. Yargıtay'ın kararına göre; eğer işveren kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, bu durum işçi tarafından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilebilecek. Yani bundan böyle, çalıştığı işyerinde kreş olmadığı için istifa eden anneler, kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek. İhbar tazminatının en önemli şartı işçinin işten çıkarılmasıdır. Yani kendi istediğiyle işten ayrılan bir çalışan ihbar tazminatı alamaz. İşverenler işten zamansız çıkardıkları tüm çalışanlarına ihbar süresi kadar ödeme yapmak durumundadır. Peki çalışan anne kıdem ve ihbar tazminatı alma şartları nedir? İstifa eden anne tazminat nasıl alır?