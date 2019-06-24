Emeklilere müjdeli haber bankalardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak promosyon alacak. Bankalar tarafınca emekliler için çok sayıda kampanya yürütülüyor. Emeklilere bankalar tarafından promosyonlar verilmektedir. 2019 yılında bu promosyon miktarının arttırılacağı söylenmişti. Bankaların düzenlediği emekliler için kampanyalar 700 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emekli olmak isteyenleri kendi bankasına getiren müşterilerine de 100 ile 125 lira ödeme yapılıyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de sona eriyor. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Bankaların emekli satın alan rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 liraya varan promosyona ek fırsatlar sunuyor.