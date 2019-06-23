2016'da yapılan düzenlemeyle çalışan anne babalara, çocuk okula başlayıncaya kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Bu bağlamda, işçi ve memurlara doğum sonrası 2 ay ile 6 ay arasında değişen yarım gün çalışma hakkını kullandıktan sonra, çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar yarı zamanlı çalışma olanağı sağlandı. Yasa, SSK'lı anne için yürürlüğe girerken, memur anneler konuyla ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkmasını bekliyor. Bu arada doğum yapan kadınlara 178 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Bu para çalışan, çalışmayan her anne için ödeniyor. Anne sigortalı değilse para sigortalı babaya veriliyor. Başvuru SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Peki İşsiz annelere maaş harçlık parası nasıl alınır? İŞKUR işbaşı 2019 işsiz anne harçlık alma başvuru şartları açıklandı.