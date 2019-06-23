24 Haziran döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro fiyatları ülkemizde yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,56, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,39 değer kazanırken, dolar yüzde 1,07, avro yüzde 0,47 değer kaybetti. Dolar kuru bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izlemiş çarşamba günü 5.9250'yi test etmişti. İstanbul'da tekrarlanacak seçim öncesi haftanın son işlem gününde dolar/TL, 6 Haziran'dan beri ilk kez 5.7375'e kadar geriledi. Dolar/TL dün saat 17.02'de 5.8085/5.8150 seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 23 Haziran güncel döviz kurları...