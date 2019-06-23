Dolar kuru son dakika... Bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, İstanbul seçimi öncesi haftanın son işlem gününde 5.7375'e kadar geriledi. TL gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 23 Haziran güncel döviz kurları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.