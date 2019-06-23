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  • 23.06.2019 08:37
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 08:40

ve dolar kuru ne kadar?

vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve fiyatları ülkemizde yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Borsa 'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,56, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,39 değer kazanırken, dolar yüzde 1,07, avro yüzde 0,47 değer kaybetti. Dolar kuru bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izlemiş çarşamba günü 5.9250'yi test etmişti. İstanbul'da tekrarlanacak seçim öncesi haftanın son işlem gününde , 6 Haziran'dan beri ilk kez 5.7375'e kadar geriledi. Dolar/TL dün saat 17.02'de 5.8085/5.8150 seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 23 Haziran ...

Dolar kuru son dakika... Bu hafta oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, İstanbul seçimi öncesi haftanın son işlem gününde 5.7375'e kadar geriledi. TL gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 23 Haziran güncel döviz kurları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

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