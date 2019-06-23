23 Haziran altın fiyatı son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun başlamasıyla oldukça yoğun ilgi gören altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan kapanmıştı. Peki, şu dakikalarda altın ne kadar? Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir.