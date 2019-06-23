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  • 23.06.2019 08:48
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 08:49

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonu da açıldı. Altın satışları ise buna paralel olarak arttı. İstanbul 'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü. Peki, bugün gramı, , çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları... Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı düşünenler altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor.

23 Haziran altın fiyatı son dakika Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun başlamasıyla oldukça yoğun ilgi gören altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan kapanmıştı. Peki, şu dakikalarda altın ne kadar? Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir.

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