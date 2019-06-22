Markette yaz indirimi! Fiyatlar 1 ayda %70 oranında geriledi

Ekonomide yaşanan gelişmelerle çarşı-pazar canlandı. Hükümetin yaptığı gerek tanzim satışlar, gerek denetimler, gerek tarla ürünlerinin devreye girmesi ile spekülatörlerin meyvesebzedeki oyunları bozuldu. Yaz ürünlerinin çıkmasıyla birlikte meyve-sebze fiyatları yüzde 70'lere varan oranlarda düştü, vatandaşın filesi ucuzladı. İstanbul Meyve- Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Burhan Er, Türkiye'de tüketilen meyve-sebzenin yüzde 98'inin ülkemizde yetiştirildiğini belirterek, 1 ay önce 10 lirayı bulan domatesin 2 liraya, 7-8 lira olan salatalığın 2.5 liraya, kilosu 5 lirayı bulan karpuzun 1.25 liraya düştüğünü belirtti.
BETÜL ALAKENT
BETÜL ALAKENT
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