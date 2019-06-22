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70 milyon TL için son 192 gün

Yılbaşı isabet eden bilet için sayaç işliyor. Talihli hâlâ ortada yok.

70 milyon TL için son 192 gün
Yılbaşı , 70 milyon liralık kazanan talihlinin parasını alması için 192 günü kaldı. İdaresi Genel Müdürlüğü'nce 31 Aralık'ta yapılan yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, '7615536' numaralı tam bilete isabet etti. Şubesi'ne sevk edilen ve şube tarafından Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan biletin talihlisi parasını almak için hâlâ başvuruda bulunmadı. Milli Piyango İdaresi, ikramiyenin zaman aşımına uğrayacağı tarihin gösterilmesi için internet sitesinde 'sayaç' uygulaması başlattı. Talihlinin ise 192 günü kaldı. Eğer bu sürede başvurmaz ise para Hazine'ye kalacak.

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