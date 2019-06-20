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’nin ilk Dreamliner'ı haftaya geliyor

’nin ilk Dreamliner’ının kabin içi görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran’da ’da olacak. 'de ilk uçuşunu 8 Temmuz günü saat 08.35'de İstanbul'dan 'ya yapacak uçağın kabin içi görüntüleri yayımlandı.

Dreamliner haftaya geliyor
Türk Hava Yolları'nın () ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ı 25 Haziran'da 'a geliyor. 'de ilk uçuşunu 8 Temmuz günü saat 08.35'de İstanbul'dan 'ya yapacak uçağın kabin içi görüntüleri yayımlandı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koridor erişimi olan business koltuklar, uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin, daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler. O uçak geliyor" açıklamasını yaptı. Uçaktaki yeni nesil kabin eğlence sistemleri ile uzun yolculukların daha konforlu geçmesi amaçlanıyor.




Lüks sınıfta her koltuk koridora açılıyor.



Ekonomi sınıfında yeni nesil eğlence sistemleri dikkat çekiyor.


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