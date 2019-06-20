Temmuz ayında emekli maaşlarına ve memur maaşlarına gelecek zamlarla birlikte asgari ücrette bir artış olacak mı? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve memur maaş zammı netleşmeye başladı. Bunun birlikte asgari ücret çalışanları gözünü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 yılının Ocak ayında yapılan zam tüm yıl için geçerli olacak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve AGİ tablosu. Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor.