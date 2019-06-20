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Nostaljik tencere ile ihracatçı oldu

Nostaljik tencere ile ihracatçı oldu
Konya'da yaşayan 26 yaşındaki genç girişimci Necmeddin Alper Kızılok, patentini aldığı ve 'nostalji közmatik' ismini verdiği tencereyi Fransa, Belçika, Polonya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkesine ihraç ediyor. 'de sadece emaye ürünleri satan iki firmadan biri olduklarını söyleyen , "Tencereyi hem iç piyasaya hem de dışarıya gönderiyoruz. 10'dan fazla Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz" dedi. Tencerenin seri üretimine yaklaşık 3 yıl önce başladıklarını ifade eden Kızılok, "Bu zamana kadar 40 bin civarında tencerenin satışını gerçekleştirdik. Yakın zamanda 'da mağaza açacağız" şeklinde konuştu.

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