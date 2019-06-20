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  • 20.06.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:52

harçlık parası nasıl alınır? işbaşı 2019 şartları nedir?

işbaşı eğitim programları kapsamında önemli hizmetler sunmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından açıklanan İşte kapsamında annelere günlük 80 TL ve ayda ise 2 Bin 400 Türk Lirası devlet desteği ödemesi yapılıyor... Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Devlet bu kapsamda, işi olmayan olup da çalışmak isteyen annelere 80 lira ödüyor. Mesleki eğitim kursları ile fakat mesleği olmayan yada bir mesleği olup da iş bulamayan veya mesleği yeterli olmayan işsiz değerli üyelerimizin niteliklerini geliştirerek, istihdama katılmalarını sağlamaktır. Ayrıca sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler. Peki harçlık ücreti iyi mi alınır? İŞKUR 2019 şartları nedir?

İŞKUR işbaşı 2019 işsiz anne harçlık alma başvuru şartları nedir? Türkiye İş Kurumu tarafından annelere günlük 80 TL harçlık ödemesi veriliyor. İŞKUR tarafından verilen destekler pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Annelere verilen günlük 80 TL harçlık sayesinde ayda 2 Bin 400 Türk Lirası destek sağlanıyor. Ayrıca işsiz annelere günlük 80 TL harçlık ödemesinden ise sadece 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınların yararlanabileceği bildirildi... Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor. Uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.

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