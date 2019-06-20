İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında önemli hizmetler sunmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından açıklanan İşte Anne Projesi kapsamında annelere günlük 80 TL ve ayda ise 2 Bin 400 Türk Lirası devlet desteği ödemesi yapılıyor... Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Devlet bu kapsamda, işi olmayan olup da çalışmak isteyen annelere 80 lira ödüyor. Mesleki eğitim kursları ile fakat mesleği olmayan yada bir mesleği olup da iş bulamayan veya mesleği yeterli olmayan işsiz değerli üyelerimizin niteliklerini geliştirerek, istihdama katılmalarını sağlamaktır. Ayrıca sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler. Peki İşsiz annelere maaş harçlık ücreti iyi mi alınır? İŞKUR 2019 işsiz anne harçlık alma başvuru şartları nedir?