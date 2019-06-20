Bankaların konut kredisi faiz oranları hızla yükselmeye devam ederken bazı bankaların 0.98 konut kredisi kampanyası devam ediyor. Ev almak isteyenler dikkat! 20 Haziran en uygun kredi veren bankalar hangileri? Güncel kredi faiz oranları! En düşük faiz oranlı bankalar. Ortaya çıkabilecek ihtiyaçların giderilebilmesi için bankalar kredi kampanyaları düzenlemektedir. Müşterilerin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için düzenlenen kredi kampanyaları kapsamında bankaların büyük çoğunluğu 3 ay erteleme olanağı ile 48 aya varan vadelerle düşük faiz oranıyla bayram kredisi sağlamaktadır. En uygun faizli kredilere internetten başvuru yapılabilmekte, aylık düşük ödeme avantajıyla kredi müşterilerle buluşturulmaktadır. Seçimden önce en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.53 olarak uygulanıyordu.