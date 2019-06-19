Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı zam oranının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili bir araya geldi. Görüşmede, 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İş tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü aylar için +3 puan refah payı talep etti.