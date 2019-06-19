Emekliler gözlerini Temmuz zammına çevirdi. Emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen 6 aylık zam oranı ve geçmiş 6 aylık enflasyonun farkı maaş zammı olarak ödeniyor. Bu yılın başında memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam yapıldı. Bu zamma ilave olarak geçen yıl temmuzda yapılan zam enflasyona yenik düştüğü için yüzde 6.69 oranında da enflasyon farkı ödendi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliler temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Temmuzda memur emeklilerine zam + fark göründü. Beklenti anketine göre yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak. Emekliler en az 165 lira zam, 2 bin 544 lira maaş alacak