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Genç girişimcilere 200 bin lira desteği

iş fikirlerine 200 bin liraya varan verilirken, 20 bin öğrenci yurt dışına gönderilecek, bilimsel projeler desteklenecek. , bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı gibi alanlarda yürütülen programlar 81 ile yaygınlaştırılacak.

Gençlere 200 bin lira hibe

Türkiye teknoloji geliştirmede dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmak, milli üretimi artırmak için ilk adımı gençlere bilimsel teşvikle başlattı. Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi alanlarda genç girişimcilerin bilimsel çalışmaları teşvik edilirken, bu yılın sonuna kadar 12 bine yakın genç yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gönderilecek. iş fikrine 200 bin lira den 20 küresel alanda 10 bin genç uzman yetiştirilmesine kadar geniş bir yelpazede gençler desteklenecek. Girişimci gençlere yönelik finansman desteğinde bürokratik işlemler azaltılacak. , bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı gibi alanlarda yürütülen programlar 81 ile yaygınlaştırılacak.

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