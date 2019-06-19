Türkiye teknoloji geliştirmede dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmak, milli üretimi artırmak için ilk adımı gençlere bilimsel teşvikle başlattı. Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi alanlarda genç girişimcilerin bilimsel çalışmaları teşvik edilirken, bu yılın sonuna kadar 12 bine yakın genç yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gönderilecek. Teknolojik iş fikrine 200 bin lira hibeden 20 küresel alanda 10 bin genç uzman yetiştirilmesine kadar geniş bir yelpazede gençler desteklenecek. Girişimci gençlere yönelik finansman desteğinde bürokratik işlemler azaltılacak. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı gibi alanlarda yürütülen programlar 81 ile yaygınlaştırılacak.