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  • 19.06.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 12:20

Emekliye başvuru şartları nedir? Bağkur emeklisi alma yolu açıklandı

Yargıtay geçtiğimiz haftalarda, önemli bir karara imza atarak, hem anneden hem de babadan yetim aylığı alan bir kişinin maaşlarından birini kesen ve öncesinde de ödenen parayı tahsil etmek isteyen Sosyal Güvenlik Kurumunu () haksız buldu ve anneden ve babadan yetim aylığı alınabileceğine hükmetti. Bu karar emsal olur mu bilmiyoruz, çünkü geçmişte de Yargıtay, ’lı kocadan ve babadan aynı anda dul ve yetim aylığı alınmasına yönelik talebi reddetmişti. Ama Yargıtay’ın son kararı, kimlerin, nasıl alabileceği konusunu gündeme getirdi. Peki emekliye başvuru şartları nedir? SSK Bağkur emeklisi nedir işte tüm detaylar haberimizde

Yargıtay, önemli bir karara imza atarak anneden ve babadan ayrı ayrı yetim aylığı alınabilmesinin önünün açtı. Hem eşten hem de anne ve babadan ayrı ayrı maaş almak mümkün. Hatta kimi kişilere üç maaş birden bağlanabiliyor. Peki, kimler, hangi şartlarda çift emekli maaşı alabilir? Çocuklarım ölüm aylığından yararlanabilmesi için de; erkek çocuklar, öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde de 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Geride kalanların ölüm aylığı alabilmesinin belirli şartları da var. Öncelikle ölen sigortalının belirli süre prim ödemesi gerekiyor. Sigortalının ölümü Ekim 2008 tarihinden önceyse yakınlarına bağlanacak emekli maaşının şartları farklı, bu tarihten sonra ise şartlar farklı oluyor.

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