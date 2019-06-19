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Dijital dünyada bir adım öndeyiz

Dünya çapında 30'dan fazla ülkede örgütlenen, uluslararası fikir koalisyonu for () ''ni düzenledi. Stockholm'de gerçekleştirilen zirvede, dünyaca ünlü ekonomistler, bürokratlar ve para politikaları uzmanları bir araya geldi.

‘Dijital dünyada bir adım öndeyiz’
Dünya çapında 30'dan fazla ülkede örgütlenen, uluslararası fikir koalisyonu International Movement for Monetary Reform (IMMR) ''ni düzenledi. Stockholm'de gerçekleştirilen zirvede, dünyaca ünlü ekonomistler, bürokratlar ve para politikaları uzmanları bir araya geldi. Zirve hakkında konuşan temsilcisi Dr. Artuğ Çetin, "Dünyanın gelecekte yeni bir para düzenine ihtiyaç duyacağı görülüyor. Türkiye bu değişimi yapabilme şansı yüksek olan ülkelerden birisi" dedi.

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