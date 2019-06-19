‘Dijital dünyada bir adım öndeyiz’

Dünya çapında 30'dan fazla ülkede örgütlenen, uluslararası fikir koalisyonu International Movement for Monetary Reform (IMMR) 'Dijital Dünyada Paranın Geleceği Zirvesi'ni düzenledi. Stockholm'de gerçekleştirilen zirvede, dünyaca ünlü ekonomistler, bürokratlar ve para politikaları uzmanları bir araya geldi. Zirve hakkında konuşan IMMR Türkiye temsilcisi Dr. Artuğ Çetin, "Dünyanın gelecekte yeni bir para düzenine ihtiyaç duyacağı görülüyor. Türkiye bu değişimi yapabilme şansı yüksek olan ülkelerden birisi" dedi.
- Ekonomi
- 19.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.