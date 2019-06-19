Teknolojik özellikleri ile dünyanın en gelişmiş havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'nda Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi hizmete girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA tarafından hayata geçirilen sistem ile yolcular 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecek.

CEVDET ÖZDEMİR