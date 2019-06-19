Aralarında 2 kanser ilacının da bulunduğu 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2'si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu. Yeni düzenleme ile 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını vurgulayan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173'e ulaştı" ifadesini kullandı. Açıklamada, geri ödeme listesine eklenen ilaçların başta küresel grip salgını, bağışıklık, mantar, ağrı ve göz hastalıkları tedavilerinde kullanıldığı, bu ilaçların tam listesine SGK'nın internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.