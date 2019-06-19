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daha geri ödeme listesine alındı

Aralarında 2 ilacının da bulunduğu daha geri ödeme listesine alındı. Aile, Çalışma ve , “2’si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39’u yerli üretim” açıklamasında bulundu.

İlaç müjdesi

Aralarında 2 ilacının da bulunduğu daha geri ödeme listesine alındı. Aile, Çalışma ve , "2'si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu. Yeni düzenleme ile 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını vurgulayan Selçuk, " Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173'e ulaştı" ifadesini kullandı. Açıklamada, geri ödeme listesine eklenen ilaçların başta küresel grip salgını, bağışıklık, mantar, ağrı ve göz hastalıkları tedavilerinde kullanıldığı, bu ilaçların tam listesine 'nın internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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