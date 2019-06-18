Yabancıların geçen ay satın aldığı 3 bin 925 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi Mayıs rakamı oldu. Yılın ilk 4 ayındaki güçlü seyrini Mayıs'ta da sürdüren yabancılara konut satışı, ilk 5 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artarak 17 bin 263 adede ulaştı. Bu yılın Mayıs ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 arttı. Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılar liderliğini sürdürdü. Geçen yıl Mayıs'ta 407 konut satın alan Iraklılar, bu yılın aynı ayında 594 konutun sahibi oldu. Iraklılar'ı, 509 konutla İranlılar, 285 konutla Ruslar, 183 konutla Afganlar, 157 Suudiler, 155 konutla Almanlar takip etti.