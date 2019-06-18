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  • 19.06.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 09:03

Hangi emekli kaç para alacak? zammı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini aldıktan sonra şimdi de ayında açıklanacak olan 6 aylık mı ile birlikte yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Emekli maaşlarında 6 aylık sonrası ne kadar bir artış olacağı ise merak konusu. İşte emeklilerin alacağı zamlı maaşlar... Merkez Bankasının son yaptığı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon, yani ve Bağ-Kur oranı yüzde 5,94 olacak. Peki enflasyon zammı sonrası emekli olacak? ? İşte tüm detaylar. Örneğin; net maaşı 2 bin lira olan emeklinin geliri yüzde 4,99'luk artışa göre 2 bin 99 lira 80 kuruşa, yüzde 5,94 zamma göre 2 bin 118 lira 80 kuruşa çıkacak.

Milyonlarca Bağkur SGK ve SSK emeklisinin gözleri Temmuz ayına yani bir sonra ki aya çevrilmiş durumda. Ramazan bayramı öncesinde ikramiyelerini alan emekliler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Temmuz ayı zam oranı daha belli değil ancak ipuçları var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 4,99 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 4,99 çıktı. Buna Haziran ayı enflasyonu eklenecek, kesin oran ortaya çıkacak. Peki enflasyon zammı sonrası emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? Hangi emekli kaç para zam alacak? İşte tüm detaylar

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