Milyonlarca Bağkur SGK ve SSK emeklisinin gözleri Temmuz ayına yani bir sonra ki aya çevrilmiş durumda. Ramazan bayramı öncesinde ikramiyelerini alan emekliler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Temmuz ayı zam oranı daha belli değil ancak ipuçları var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 4,99 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 4,99 çıktı. Buna Haziran ayı enflasyonu eklenecek, kesin oran ortaya çıkacak. Peki enflasyon zammı sonrası emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? Hangi emekli kaç para zam alacak? İşte tüm detaylar