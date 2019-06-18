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  • 18.06.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 14:13

mı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? ?

Milyonlarca Bağkur ve emeklisinin gözleri ayına yani bir sonra ki aya çevrilmiş durumda. Ramazan bayramı öncesinde ikramiyelerini alan emekliler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş mını bekliyor. Temmuz ayı zam oranı daha belli değil ancak ipuçları var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 4,99 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 4,99 çıktı. Buna Haziran ayı enflasyonu eklenecek, kesin oran ortaya çıkacak. Peki sonrası emekli olacak? ? İşte tüm detaylar

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini aldıktan sonra şimdi de Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon zammı ile birlikte yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Emekli maaşlarında 6 aylık enflasyon zammı sonrası ne kadar bir artış olacağı ise merak konusu. İşte emeklilerin alacağı zamlı maaşlar... Merkez Bankasının son yaptığı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5,94 olacak. Peki enflasyon zammı sonrası emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? Hangi emekli kaç para zam alacak? İşte tüm detaylar. Örneğin; net maaşı 2 bin lira olan emeklinin geliri yüzde 4,99'luk artışa göre 2 bin 99 lira 80 kuruşa, yüzde 5,94 zamma göre 2 bin 118 lira 80 kuruşa çıkacak.

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