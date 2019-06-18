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lu vatandaş hacizli malını satabilecek

Toplumsal problem haline gelen ve alacaklarla ilgili haciz işlemlerinde yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler geliyor. Borçlu kişi hacizli malını satabilecek, satışlar da elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Borçlu hacizli malını satabilecek
Toplumsal problem haline gelen ve alacaklarla ilgili haciz işlemlerinde yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler geliyor. Borçlu kişi hacizli malını satabilecek, satışlar da elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'nde yer alan haciz işlemleri ile ilgili yapılacak düzenlemelerle alacaklı ve borçlu arasındaki hassas denge gözetilerek vatandaşlara yansıyan maliyetler azaltılacak. Yürürlükteki icra harç ve masrafları aşağıya çekilecek. Adalet Bakanlığı'nın yapacağı düzenlemeler ile hacizli malın satış sürecinin hızlandırılması, masrafları azaltacak.

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