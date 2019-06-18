Toplumsal problem haline gelen borç ve alacaklarla ilgili haciz işlemlerinde yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler geliyor. Borçlu kişi hacizli malını satabilecek, satışlar da elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Strateji Belgesi'nde yer alan haciz işlemleri ile ilgili yapılacak düzenlemelerle alacaklı ve borçlu arasındaki hassas denge gözetilerek vatandaşlara yansıyan maliyetler azaltılacak. Yürürlükteki icra harç ve masrafları aşağıya çekilecek. Adalet Bakanlığı'nın yapacağı düzenlemeler ile hacizli malın satış sürecinin hızlandırılması, masrafları azaltacak.
- Ekonomi
- 18.06.2019
- Gazete
Borçlu vatandaş hacizli malını satabilecek
Toplumsal problem haline gelen borç ve alacaklarla ilgili haciz işlemlerinde yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler geliyor. Borçlu kişi hacizli malını satabilecek, satışlar da elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
- SGK ve Bağkur emeklisi enflasyon farkı ne kadar?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Dünya perakendesi Türk’e emanet
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.