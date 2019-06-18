Milyonlarca emekli için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emeklilik için başvuru icra eden kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı başvuru yapılması zorunlu. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle birlikte emekli vatandaşların nakit sorunlarına son verilecek. Ek olarak nakit problemi yaşayanlar sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.