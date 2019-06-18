Emekli meclise gelmesi gündemde olan intibak yasasını bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olanların gözü mecliste. Eğer intibak yasası gelirse her emeklinin maaşı farklı olacak. Daha önce çıkan yasayla birlikte 2 milyon emekli zamlardan yararlanmış ve en fazla 355 liraya kadar intibak yasası sayesinde zam almıştı. Yeni yasanın çıkmasıyla birlikte de birçok emekli zam alabilir. Meclise gelmesi beklenen intibak yasası onay alırsa emeklilerin maaşları tekrardan hesaplanacak. İntibak yasası milyonlarca emeklinin maaşlarında olan haksızlığı giderecek bir yasadır. Aynı güne sahip aynı primi ödemiş ancak farklı emekli maaşı alan kişilerin arasındaki standardı korumak ve haksızlık yapılan emekliler haklarını verme yasası olarak da algılanabilir.