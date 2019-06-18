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  • 18.06.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 16:25

2019 ne oldu? nedir? Meclis'e geldi mi?

Emekli olan milyonlarca vatandaş intibak için yargı sürecini bekliyor. İntibak yasası oldukça merak ediliyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamaya yapıldığında haberimizin içinde bulabilirsiniz. En son yaşanan gelişme ise intibak bekleyen emeklileri üzecek cinsten. 2000 yılı sonrası itibari ile emekli olma hakkı kazanan vatandaşlar 355 liraya kadar çıkan mın yolunu açacak intibak için bir an önce düzenleme bekliyor. AİHM, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Peki ne oldu?

Emekli meclise gelmesi gündemde olan intibak yasasını bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olanların gözü mecliste. Eğer intibak yasası gelirse her emeklinin maaşı farklı olacak. Daha önce çıkan yasayla birlikte 2 milyon emekli zamlardan yararlanmış ve en fazla 355 liraya kadar intibak yasası sayesinde zam almıştı. Yeni yasanın çıkmasıyla birlikte de birçok emekli zam alabilir. Meclise gelmesi beklenen intibak yasası onay alırsa emeklilerin maaşları tekrardan hesaplanacak. İntibak yasası milyonlarca emeklinin maaşlarında olan haksızlığı giderecek bir yasadır. Aynı güne sahip aynı primi ödemiş ancak farklı emekli maaşı alan kişilerin arasındaki standardı korumak ve haksızlık yapılan emekliler haklarını verme yasası olarak da algılanabilir.

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