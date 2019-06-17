Ev almak isteyenlere müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda Ziraat Bankası çok önemli bir haberi açıkladı. Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Ziraat Bankası'nın taşıt ve konut finansmanları da bu anlamda düşme eğilimi göstermektedir. Banka, taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir." Peki 2019 Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası konut kredisi başvuru şartları açıklandı