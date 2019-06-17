SSK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı hangi banka kaç TL veriyor? Emekli promosyon ikramiyesi kaç para? Emeklilere müjdeli bir haber verildi. Bankalar promosyon için yarışa girdi. Bankaların emekli promosyon miktarları artmaya devam ediyor. Bankalar tarafından emeklilere 700 TL'ye varan promosyon ödenecek. Bankaların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor. Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. Kampanyalara göre, promosyon tutarı 700 liraya kadar çıkarken, bankaya emekli müşteri kazandıranlara da getirdikleri her emekli için 100-125 liraya varan ödeme yapılıyor.