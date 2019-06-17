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  • 17.06.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 17:21

Bağkur oranı hangi kaç TL veriyor? kaç para?

Emeklilere müjdeli haber lardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak alacak. Bankalar tarafından emekliler için birçok kampanya yürütülüyor. Emeklilere bankalar tarafından promosyonlar verilmektedir. 2019 yılında bu promosyon miktarının arttırılacağı söylendi. Bankaların düzenlediği emekliler için kampanyalar 700 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emekli olmak isteyenleri kendi bankasına getiren müşterilerine de 100 ile 125 lira ödeme yapılıyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 liraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 700 liraya kadar çıkardı.

SSK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı hangi banka kaç TL veriyor? Emekli promosyon ikramiyesi kaç para? Emeklilere müjdeli bir haber verildi. Bankalar promosyon için yarışa girdi. Bankaların emekli promosyon miktarları artmaya devam ediyor. Bankalar tarafından emeklilere 700 TL'ye varan promosyon ödenecek. Bankaların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor. Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. Kampanyalara göre, promosyon tutarı 700 liraya kadar çıkarken, bankaya emekli müşteri kazandıranlara da getirdikleri her emekli için 100-125 liraya varan ödeme yapılıyor.

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