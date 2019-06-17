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  • 18.06.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 10:13

Bağkur emeklisi farkı ne kadar? Emekli ve memurların Temmuz 2019 maaş oranı flaş açıklama

Emeklilerin ve memurların ayı maaş oranları hakkında açıklama geldi. tarafından açıklanan beklenti anketine göre zam oranı ve diğer detaylar haberimizin devamında. 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü açıklanacak Haziran rakamları sonrası memur ve emeklilerin maaş zam oranları belli olacak. Enflasyon öncesi geçtiğimiz gün bir açıklama geldi ve Merkez Bankası beklenti anketini kamuoyuna duyurdu. Eşi çalışmayan kamu personellerine aylık 278.69 TL , 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 65,30 , 6 yaş üzeri çocuk için ise 32.65 TL ödeme yapılmaktadır.

Memur ve emeklilerin Temmuz 2019 maaş zam oranları ile ilgili son dakika gelişmesi. 2019 Temmuz ayında memur ve emekliler , enflasyonun belirlenmesi ile birlikte toplu sözleşmeleri ve enflasyon farkını zam olarak alacak. Yılık ilk 5 aylık enflasyon rakamları açıklanırken geriye Haziran enflasyon rakamları kaldı. Eşi çalışmayan kamu personellerine aylık 278.69 TL , 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 65,30 , 6 yaş üzeri çocuk için ise 32.65 TL ödeme yapılmaktadır. Merkez Bankası 'nın beklenti anketi sonrası maaş zam oranı belli olurken , memurlara verilen bu destek ödemelerinde de zam olacak. İşte Emekli ve Memurların Temmuz 2019 maaş zam oranı flaş açıklaması! SGK ve Bağkur emeklisi enflasyon farkı ne kadar?

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