Memur enflasyon zam oranı yüzde kaç? 2019 memur Temmuz maaşı kaç para olacak? Temmuz ayında memurlara yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı çıkması beklenirken, aile yardımı da artacak. 2 çocukluların aile yardımı 437 lirayı bulacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek. Bu tutar yüzde 6.94'lük artışa göre 437,69 lira olacak. 5 aylık enflasyona göre, ise memurların Temmuz zammı yüzde 0.99 enflasyon farkıyla yüzde 5.99'a ulaşmıştı.