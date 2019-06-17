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  • 18.06.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 09:52

Memur oranı yüzde kaç? İşte Temmuz memur zamlı maaşları... Memura Temmuz'da ek ödeme ve aile yardımı!

Memur oranı yüzde kaç? 2019 maaşı kaç para olacak? Temmuz ayında memurlara yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.94 enflasyon farkı çıkması beklenirken, aile yardımı da artacak. 2 çocukluların aile yardımı 437 lirayı bulacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak 'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek. Bu tutar yüzde 6.94'lük artışa göre 437,69 lira olacak. 5 aylık enflasyona göre, ise memurların Temmuz zammı yüzde 0.99 enflasyon farkıyla yüzde 5.99'a ulaşmıştı.

Milyonlarca memura müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında memurlar zam alırken aynı zamanda aile yardımı da alacak ve aile yardımı ücreti zamlanacak. Toplu sözleşmelere baktığımız zaman memurlara Temmuz''da yüzde 5 zam öngörülmektedir. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak, temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak. Peki memur enflasyon zam oranı yüzde kaç olacak? 2019 memur Temmuz maaşı kaç para olacak? Tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

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